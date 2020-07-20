تفاصيل الاجتماع الثنائي بين ميسي والمدرب سيتين

كشفت تقارير صحفية عن عقد اجتماع بين كيكى سيتين مدرب فريق برشلونة الإسباني وليونيل ميسى قائد الفريق، من أجل تصحيح المسار بعد خسارة لقب الدورى الإسبانى هذا الموسم.

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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن كيكى سيتين طلب الاجتماع مع ليونيل ميسي، عقب هزيمة برشلونة أمام أوساسونا في الجولة قبل الأخيرة لليغا والفشل في الدفاع عن اللقب، من أجل توضيح الأمور بينهما والبحث عن حلول من أجل استعادة هيبة الفريق مجددا والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب برشلونة اجتمع مع ميسي لمدة ساعة كاملة، وعرض كل منهما وجهة نظره، واتفقا أن هناك هدفا مشتركا بينهما وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بغض النظر عن أية عوامل أو خلافات أخرى.

وانتقد ليونيل ميسي في أحد اللقاءات التلفزيونية، بعد هزيمة برشلونة أمام أوساسونا، سياسة النادي، مشيرا إلى أن كل ما يحدث خاطئ منذ يناير الماضي، أي منذ إقالة مدرب النادي السابق إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين بدلا منه.

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وقال ميسي: "إذا واصلنا على هذا المنوال فسنخسر ضد نابولي".

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة فريق نابولي الإيطالي في الثامن من أغسطس المقبل، على ملعب "كامب نو" في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مما يزيد من حظوظ العملاق الكتالوني في التأهل.

ووصفت الصحيفة اجتماع مدرب برشلونة وميسي بمثابة "هدنة"، في إشارة إلى أن العلاقة بين الطرفين لن تتغير على المستوى الشخصي، لكنهما يريدان وضع أي خلافات وراء ظهريهما من أجل مصلحة الفريق العامة، وقد أسفر هذا الاجتماع عن نتائج طيبة خلال مباراة ديبورتيفو آلافيس التي حقق فيها برشلونة فوزا ساحقا بخماسية نظيفة.

المصدر: وكالات