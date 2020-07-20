برشلونة يرد "بسخرية" على حجب "الكرة الذهبية"

رد نادي برشلونة على قرار مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، حجب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لهذا العام، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها كرة القدم في ظل تفشي وباء كورونا.

وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نحن نتفهم ذلك.. ولكن في جميع الأحوال، الجميع يعرف من هو الأفضل"، وتم إرفاق صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني مع الكرات الذهبية الست التي حصل عليها البرغوث.

We understand.



Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NNpic.twitter.com/mqWt1hvspg — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020

وأعلنت المجلة، في بيان رسمي اليوم الاثنين، أن الجائزة لن تمنح لأي لاعب لأول مرة منذ انطلاقها عام 1956 بسبب عدم وجود "شروط عادلة كافية" لتقديمها.

The Ballon d’Or will not be awarded in 2020.



Our official statement > https://t.co/4HjwEZ81uq#ballondorpic.twitter.com/MFRem2SEoQ — France Football (@francefootball) July 20, 2020

يذكر أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية برصيد 6 كرات، وهو آخر من توج بها بعدما تفوق على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

المصدر: وكالات