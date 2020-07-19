شاهد.. لقطة طريفة تظهر غوارديولا "يتحدث ويناقش نفسه" أثناء المباراة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريفا يظهر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي يناقش نفسه خلال مباراة فريقه أمام أرسنال بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، غوارديولا في اللحظات الأخيرة للشوط الأول من اللقاء يقوم بالتحدث إلى مقعد فارغ بجانبه ويشير بيديه وكأنه يشرح خطة تكتيكية معينة، عندما كان فريقه يتأخر بالنتيجة بهدف دون مقابل.

وحظي المقطع بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البعض مازحا بأن المدرب الإسباني فقد صوابه وأصيب بالجنون.

إلا أن مقاطع أخرى، أظهرت بأن غوارديولا كان يتحدث إلى مساعديه الجالسين بعيدا عنه تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الشوالي لـ غوارديولا : ارتيتا ياكلك حبة حبة 😂😂#ارسنال_مانشستر_سيتي

pic.twitter.com/4SHKS7uoXu — كل الاهداف ALLGOALS (@ALLGOALS14) July 18, 2020

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز أرسنال بهدفين نظيفين، ليودع حامل اللقب مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما ينتظر أرسنال في النهائي الفائز اليوم من مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي في نصف النهائي الثاني.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي