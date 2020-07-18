أرسنال يقصي حامل اللقب مانشستر سيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو وصور)
تغلب أرسنال على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي في لندن اليوم السبت ضمن الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
ويدين أرسنال بالفضل في الفوز لنجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 19 و71.
✅ 2017— Arsenal (@Arsenal) July 18, 2020
✅ 2020
😉 We just love Wembley semi-finals against Man City...
🏆 #EmiratesFACup
وبهذا الفوز، حجز أرسنال بطاقة النهائي الأولى بانتظار منافسه الذي سيحدده لقاء نصف النهائي الثاني غدا الأحد بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.
AUBA!#EmiratesFACup#ARSMCIpic.twitter.com/5O33UOMHJz— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 18, 2020
Cool, calm & collected, Pierre-Emerick Aubameyang 🌟#EmiratesFACup#ARSMCIpic.twitter.com/Skjo5q9OmN— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 18, 2020
وتقام المباراة النهاية للمسابقة في الأول من أغسطس المقبل على أرضية ملعب ويمبلي الشهير.
وهذه المرة الـ21 التي يصل فيها فريق "المدفعجية" لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيسعى لتعزيز رقمه القياسي بالتتويج باللقب للمرة الـ14 في تاريخه، ويطارده مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 12 لقبا.
21 - @Arsenal have reached a record 21st FA Cup final, while the Gunners have also won the competition more than any other side (13). Shift. #ARSMCIpic.twitter.com/kBfVG78RFF— OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2020
يذكر أن مانشستر سيتي هو بطل النسخة السابقة من المسابقة عندما تغلب في النهائي على واتفورد بسداسية بيضاء.
المصدر: RT