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أرسنال يقصي حامل اللقب مانشستر سيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو وصور)

الرياضة

أرسنال يقصي حامل اللقب مانشستر سيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو وصور)
Reuters
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تغلب أرسنال على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي في لندن اليوم السبت ضمن الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين أرسنال بالفضل في الفوز لنجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 19 و71.

وبهذا الفوز، حجز أرسنال بطاقة النهائي الأولى بانتظار منافسه الذي سيحدده لقاء نصف النهائي الثاني غدا الأحد بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وتقام المباراة النهاية للمسابقة في الأول من أغسطس المقبل على أرضية ملعب ويمبلي الشهير.

وهذه المرة الـ21 التي يصل فيها فريق "المدفعجية" لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيسعى لتعزيز رقمه القياسي بالتتويج باللقب للمرة الـ14 في تاريخه، ويطارده مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 12 لقبا.

يذكر أن مانشستر سيتي هو بطل النسخة السابقة من المسابقة عندما تغلب في النهائي على واتفورد بسداسية بيضاء.

المصدر: RT

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