شاهد.. لاعبو ريال مدريد يحتفون بمدربهم زيدان بطريقة خاصة بعد نيلهم لقب "الليغا" (فيديو)
نشر الموقع الرسمي لريال مدريد مقاطع فيديو تظهر فرحة لاعبي الفريق الملكي بالتتويج بلقب الدوري بعد التفوق على فياريال 2-1 اليوم الخميس ضمن الجولة الـ37 قبل الأخيرة من "الليغا".
🙌 👔 🙌#34Ligas | #RealFootballpic.twitter.com/15MnbPSacf— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 16, 2020
ويظهر في أحد المقاطع لاعبو ريال مدريد وهم يقذفون مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان عاليا في الهواء، وهو أحد الطقوس الاحتفالية في عالم الساحرة المستديرة تقديرا لدور المدرب خلال البطولة.
📸🏆🎉 ¡La foto de los CAMPEONES de @LaLiga 2019/20!#34Ligas | #RealFootballpic.twitter.com/k0Ss0xk6Kw— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 16, 2020
🏆 ¡VAMOS EQUIPO! 🏆#34Ligas | #RealFootballpic.twitter.com/xCf4uweBTZ— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 16, 2020
وبهذا التتويج، عزز ريال مدريد رقمه القياسي بعدد مرات التتويج بلقب الدوري الإسباني بواقع 34 لقبا، ووسع الفارق عن أقرب مطارديه برشلونة صاحب الـ26 لقبا.
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المصدر: RT