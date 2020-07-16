ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه (فيديو)

توج ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم قبل جولة من نهاية المسابقة بعد تغلبه على ضيفه فياريال 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة الـ37 من "الليغا".

وسجل الفرنسي كريم بنزيما هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 29 و77 من ركلة جزاء.

فيما سجل فيسنتي إيبورا هدف فياريال الوحيد في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده في صدارة الترتيب إلى 86 نقطة، ليضمن تتويجه باللقب قبل جولة من نهاية المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد فياريال عند 57 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق الدوري.

وبهذا التتويج، عزز ريال مدريد رقمه القياسي بعدد مرات التتويج بلقب الدوري الإسباني بواقع 34 لقبا، ووسع الفارق عن أقرب مطارديه برشلونة صاحب الـ26 لقبا.

المصدر: RT