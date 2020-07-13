تسريب صور "شبه عارية" لمذيعة إيطالية زادتها شهرة (فيديو وصور)

كشفت المذيعة الرياضية الإيطالية الحسناء ديليتا ليوتا البالغة 28 عاما عن الصعوبات التي واجهتها بعد انتشار صورها "شبه العارية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت مجلة "Chi" عن ليوتا قولها: "لقد أحسست بالضعف حينها، ولكن مدرائي في العمل قالو لي إنك لم تفعلي شيئا خاطئا، تابعي حياتك الطبيعية، وعملك كذلك".

ولم تتأثر حياة ليوتا المهنية بعد تسريب الصور، بل على العكس، ازدادت شهرتها كثيرا ووصل عدد متابعيها في "إنستغرام" حاليا إلى ما يقارب الـ7 ملايين متابع حول العالم، بالإضافة إلى عروض الإعلانات الكثيرة التي تتلقاها والذي كان آخرها مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي.

وسبق للمذيعة الحسناء أن تعرضت لموقف محرج أثناء تغطيتها لمجريات لقاء نابولي وبريشيا ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، عندما كانت تتوجه إلى منصة الصحفيين رفقة زملائها الإعلاميين، عقب تواجدها على أرض الملعب، وأثناء مرورها أمام جمهور نابولي بدأت الهتافات تتصاعد حيث طلبوا منها استعراض مفاتنها أمام الملأ، ما دفعها إلى الإشارة إليهم موجهة إبهامها إلى الأسفل، للتوقف عن تلك الهتافات.

Napoli - Brescia maçında, Napoli taraftarlarından sunucu Diletta Leotta’ya ahlaksız teklif.



“Bize göğüslerini göster”pic.twitter.com/H9Rl1GJ7wI — Arka Beşli (@ArkaBesliForum) October 1, 2019

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المصدر: sport-express.ru