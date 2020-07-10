صديقة رونالدو تنشر صورة جديدة من حمام السباحة (صور)

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" اليوم الجمعة.

وتظهر في الصورة جورجينا إلى جانب ثلاثة من أطفال رونالدو، وأرفقتها بكلمة "ماما".

وحظيت الصورة بإعجاب أكثر من مليون شخص خلال ساعات قليلة.

وكان رونالدو قد نشر مؤخرا صورة مماثلة من حمام السباحة، حصدت أكثر من 9 ملايين إعجاب حتى الآن.

إقرأ المزيد

ولدى جورجينا ورونالدو طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

المصدر: georginagio/instagram