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نابولي وميلان لا غالب ولا مغلوب (فيديو)

الرياضة

نابولي وميلان لا غالب ولا مغلوب (فيديو)
Globallookpress
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ساد التعادل الإيجابي مباراة فريق نابولي وضيفه ميلان (2-2) التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز هدفي نابولي كل من المدافع جيوفاني دي لورينزو، والمهاجم البلجيكي درايس ميرتينز، في الدقيقتين (34 و60) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية ميلان "الروسونيري" كل من المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز، ولاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي، في الدقيقتين (20، و73 من ضربة جزاء) على الترتيب، على ملعب "سان باولو".

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واكتفى نابولي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 52 نقطة، ويحتل المركز السادس على جدول ترتيب "الكالتشيو".

كما اكتفى ميلان بنقطة يتيمة أيضا، بعد هذه النتيجة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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