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شاهد.. أميرخاني يخنق خصمه بطريقة "أناكوندا"

الرياضة

شاهد.. أميرخاني يخنق خصمه بطريقة
Reuters
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تمكن المقاتل الفنلندي، ماكوان أميرخاني، كردي الأصل، من خنق منافسه الإسكتلندي داني هنري، في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد في الإمارات، ضمن دورة "251 UFC" للفنون القتالية المختلطة.

وانقض أميرخاني على خصمه وبدأ بخنقه بطريقة "أناكوندا - Anaconda choke"، وتدخل الحكم بعد أن فقد المقاتل الإسكتلندي وعيه، ليعلن فوز المقاتل الفنلندي، في النزال الذي جمعهما في "جزيرة القتال" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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وحقق ماكوان أميرخاني، المولود يوم 8 نوفمبر 1988 في إقليم كردستان، انتصاره السادس عشر، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل أربع هزائم.

بينما تعرض داني هنري (31 عاما) للهزيمة الثانية على التوالي، والرابعة في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 12 انتصارا.

المصدر: "sport-express.ru" 

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