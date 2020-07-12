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شاهد.. مقاتل قصير القامة (163 سم) يهزم خصمه العملاق (200 سم)

الرياضة

شاهد.. مقاتل قصير القامة (163 سم) يهزم خصمه العملاق (200 سم)
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نظم الاتحاد البرازيلي للفنون القتالية المختلطة "MMA" نزالا للوزن الخفيف بين مقاتلين يبلغ فارق الطول بينهما 40 سم، أحدهما قصير القامة (163 سم)، والآخر طويل القامة (200 سم).

ووصف موقع "Sportbible" المشهد بأنه كان "مضحكا" بالنظر إلى الاختلاف الكبير في طول القامة بين المقاتلين. فقد بدا سافيو الذي يبلغ طوله مترين أن لديه ميزة هائلة، وكأنه رجل يحمل مطرقة أو "عتلة – عمود معدني" بيده ضد طفل عمره سبع سنوات.

ولكن ضربات المقاتل الطويل لم تكن قوية بما فيها الكفاية، لذا انتهى النزال بفوز خصمه القصير سيلسو بإجماع قرار الحكام.

 المصدر: وكالات 

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