شرط "أسرع إنسان في العالم" للعودة إلى مضمار المنافسات

ألمح العداء الأسطوري الجامايكي، أوسين بولت، إلى استعداده للتفكير بالعودة للمضمار الذي اعتزل منافساته عام 2017، في حال طلب منه مدربه المخضرم، غلين ميلز، ذلك.

وفي مقابلة مع مجلة "فارايتي" الأمريكية، شدد بولت على أنه لا ينوي التراجع عن الاعتزال، لكنه سيفكر بهذا الأمر في حال طلبه مدربه السابق ميلز البالغ 70 عاما.

وقال: "إذا عاد المدرب وقال لي (هيا، فلنقم بذلك)، سأفعل (التفكير بالعودة)، لأنني أثق جدا بمدربي".

وتابع: "أدرك أنه إذا قال إننا سنقوم بذلك، أعرف أن الأمر سيكون ممكنا".

Usain Bolt says open to comeback -- if coach asks. https://t.co/CUR5R3wZOk#VisionSports

📷AFP pic.twitter.com/neDMOeQlpR — The New Vision (@newvisionwire) July 11, 2020

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ويعد ميلز من أبرز مدربي ألعاب القوى في جامايكا، وأشرف على الفريق الأولمبي لأكثر من 20 عاما.

ويحمل بولت البالغ 33 عاما الرقمين القياسيين العالميين لسباقي 100 م و200 م، وتوج خلال مسيرته اللافتة بثماني ميداليات أولمبية ذهبية، قبل أن يعتزل المنافسات في أعقاب بطولة العالم لألعاب القوى بلندن عام 2017، ويعتبر بولت أسرع إنسان في التاريخ.

المصدر: "أ ف ب"