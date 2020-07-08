أسرع رجل في العالم ينشر لأول مرة صورة لابنته ويكشف عن اسمها "الغريب"

شارك العداء الجامايكي الشهير، أوسين بولت، متابعيه على موقع "تويتر" لأول مرة صورة لابته، التي رأت النور في أواخر مايو الماضي، وكشف عن اسمها "الغريب".

ونشر بولت صورة ابنته يوم 7 يوليو، في يوم عيد ميلاد زوجته (30 عاما)، وعلق على الصورة: "أولمبيا لايتينغ بولت".

Olympia Lightning Bolt ⚡️ pic.twitter.com/Ovo5PzVQAt — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 7, 2020

يذكر أن بولت (33 عاما) المتخصص في المسافات القصيرة (100 و200م) يعد أسرع رجل في العالم، ويحمل الرقم القياسي لسباق 100 متر، بزمن قدره (9.58 ثانية).

وقرر العداء الجامايكي في عام 2017 وضع حد لمسيرته الاحترافية الرائعة، التي أحرز خلالها 8 ميداليات أولمبية، وتوج 11 مرة بطلا للعالم، إضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى.

المصدر: وكالات