زيدان يكشف موقف هازارد من المشاركة في مباراة ألافيس الهامة

أكد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، جاهزية لاعبه البلجيكي إيدين هازارد، للمشاركة في مباراة الفريق الملكي ضد ألافيس، غدا الجمعة، لحساب الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأمور دائما معقدة ضد ألافيس، ونعرف وضعه، ونعلم أنه لا توجد مباريات سهلة، لكننا مستعدون لمواصلة ما نقوم به، وستكون مباراة صعبة".

وعن جاهزية هازارد للمشاركة في مباراة ألافيس بعد غيابه بسبب الإصابة عن لقاء الجولة الماضية أمام أتلتيك بيلباو، علق "زيزو" قائلا: "هازارد يشعر بإزعاج، ولم يتعرض لانتكاسة، وتدرب معنا بشكل طبيعي، وآمل أن يكون معنا في المباريات الأربع المتبقية في الدوري".

وأضاف: "هازارد يريد أن يكون معنا، وليس خائفا، والانزعاج أمر طبيعي بعد المباراة أو التدريب الشاق، وهو يريد مساعدة الفريق وسيكون معنا غدا".

وسيبحث الريال لتحقيق فوز جديد عندما يستضيف ألافيس، لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الإسباني، ولاستعادة فارق النقاط الأربع أمام أقرب منافسيه برشلونة، الذي فاز أمس الأربعاء على إسبانيول بهدف دون رد.

المصدر: وكالات