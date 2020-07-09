 
مباشر

برشلونة يحسم مصير غريزمان مع النادي الكتالوني

الرياضة

برشلونة يحسم مصير غريزمان مع النادي الكتالوني
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9wt

كشفت العديد من التقارير الصحفية أن إدارة ​نادي برشلونة​ الإسباني حسمت موقفها من مسألة استمرار نجمها الفرنسي أنطوان ​غريزمان​ من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة برشلونة أبلغت غريزمان بأنه ضمن خططها في الموسم المقبل.

إقرأ المزيد
برشلونة يطيح بجاره إسبانيول من الليغا ويحتفظ هو ببصيص أمله في الدفاع عن اللقب.. فيديو
برشلونة يطيح بجاره إسبانيول من الليغا ويحتفظ هو ببصيص أمله في الدفاع عن اللقب.. فيديو

واجتمع غريزمان مع إدارة النادي الكتالوني التي أكدت ثقتها الكاملة فيه، كما أن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، أبلغه بأنه يعتمد عليه.

وانضم غريزمان إلى برشلونة في الصيف الماضي قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وخاض مع الفريق الكتالوني حتى الآن 44 مباراة سجل خلالها 15 هدفا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا