برشلونة يطيح بجاره إسبانيول من الليغا ويحتفظ هو ببصيص أمله في الدفاع عن اللقب.. فيديو

أطاح برشلونة بجاره إسبانيول من الليغا الإسبانية لكرة القدم بفوزه عليه (1-0) في "الديربي الكتالوني" يوم الأربعاء ضمن الجولة 34 لليغا، واحتفظ ببصيص أمله في الدفاع عن لقب الدوري.

ويدين برشلونة بالفضل في انتصاره لمهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز الذي أحرز هدف الفوز اليتيم له في الدقيقة 56 من عمر المباراة على ملعب "كامب نو".

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وشهدت المباراة طرد مهاجم برشلونة الشاب أنسوماني فاتي في الدقيقة 50، ولاعب خط وسط فريق إسبانيول بول لوزانو بعد ثلاث دقائق فقط من ذلك.

ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 76 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين متصدر الدوري ريال مدريد، قبل مباراته أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، مني إسبانيول بالهزيمة السادسة على التوالي، ويقبع في قاع الترتيب برصيد 24 نقطة فقط، وودع رسميا الليغا.

المصدر: RT