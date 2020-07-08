"الغواصات الصفراء" تدك حصون خيتافي.. فيديو

تغلب فريق فياريال على مضيفه خيتافي في عقر داره (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز لاعب خط وسط فياريال سانتي كازورلا هدفين متتاليين "للغواصات الصفراء" من ضربتي جزاء في الدقيقتين (66 و86)، بينما تكفل زميله روبين بينيا بتسجيا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا للضائع.

بينما سجل المهاجم هوغو دورو هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 80 من زمن اللقاء، الذي أقيم في ملعب " كولسيوم ألفونسو بيريز" بمدينة خيتافي.

ورفع فياريال رصيده بعد هذا الفوز إلى 57 نقطة، وعزز موقعه في المركز الخامس في ترتيب الليغا، معززا آماله في المشاركة دوري الأبطال أو دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي عند 53 نقطة، ويشغل المركز السادس في جدول ترتيب الليغا.

المصدر: RT