رونالدو يعادل رقم ميسي (فيديو)

Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games:



⚽️ Sassuolo

⚽️ Lazio

⚽️⚽️ Udinese

⚽️ Sampdoria

⚽️⚽️⚽️🅰️ Cagliari

⚽️ Roma

⚽️⚽️ Parma

⚽️ Napoli

⚽️⚽️ Fiorentina

⚽️ Verona

⚽️ SPAL

🅰️ Inter

⚽️ Bologna

⚽️🅰️ Lecce

⚽️ Genoa

⚽️🅰️ Torino

⚽️ Milan



