ليتشي المتواضع يروض نسور لاتسيو .. فيديو

مني فريق لاتسيو بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه ليتشي (1-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم فريق لاتسيو "النسور" بهدف مبكر سجله المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو في الدقيقة الخامسة من انطلاق الللقاء.

ولكن أصحاب الأرض ردوا الصاع صاعين بإحرازهم هدفين متتاليين عبر كل من، المهاجم السنغالي خوما باباكار، والمدافع فابيو لوتشيوني في الدقيقتين (30 و47) على الترتيب، بينما أهدر زميلهما لاعب خط الوسط ماركو مانكوسو ضربة جزاء عند الدقيقة 20 من عمر المبارة.

وتلقى لاتسيو الهزيمة الثانية على التوالي، ويحتل المرتبة الثانية برصيد 68 نقطة. في المقابل، حقق ليتشي انتصاره الأول بعد 6 هزائم متتالية، وتقدم إلى المركز السابع عشر على سلم ترتيب "الكالتشيو"، متجاوزا بفارق نقطة فريق جنوى قبل مباراته أمام نابولي غدا الأربعاء.

المصدر: RT