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شاهد.. إبرا يقلب الطاولة على رونالدو في مباراة "مجنونة"

الرياضة

شاهد.. إبرا يقلب الطاولة على رونالدو في مباراة
AFP Miguel MEDINA
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حول فريق ميلان تأخره بهدفين إلى فوز مثير على ضيفه يوفنتوس (4-2) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدفين سجلهما كل من لاعب خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقتين (47 و53) على الترتيب.

ولكن ميلان رد الصاع صاعين بتسجيله أربعة أهداف متتالية، عبر كل من المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ولاعب خط الوسط الغاني فرانك كيسي، والمهاجم البرتغالي رفائيل لياو، والمهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش، في الدقائق (62 من ضربة جزاء، 66، 67، 80) على الترتيب.

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ومني يوفنتوس بالهزيمة الأولى بعد 7 انتصارات متتالية، ويحتل مركز الصدارة في "الكالتشيو" برصيد 75 نقطة.

في المقابل، حقق ميلان انتصاره الثاني على التوالي، وتقدم إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق نقطة واحدة فريقي روما ونابولي قبل مباراتيهما أمام كل من بارما وجنوى على التريب، يوم الأربعاء.

المصدر: RT 

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