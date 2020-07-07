شاهد.. هدف "مارادوني" في مباراة "مجنونة"

أحرز الفرنسي أدريان رابيو لاعب فريق يوفنتوس هدفا رائعا في مرمى مضيفه ميلان في اللقاء بينهما مساء الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانطلق بالكرة من منتصف ملعبه بالقرب من خط التماس ومر من عدد من اللاعبين قبل أن يطلق تسديدة رائعة في المقص الأيمن من على مشارف منطقة الجزاء، ليعيد إلى الأذهاب أحد هدفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا في مرمى إنجلترا في مونديال المكسيك 1996، الذي قاد فيما بعد منتخب بلاده إلى الفوز باللقب.

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المصدر: RT