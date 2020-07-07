شاهد.. هدف "خيالي" بتسديدة في المقص بالليغا

أنقذ لاعب سيلتا فيغو، فران بيلتران، فريقه من الهزيمة بهدف رائع سجله في مرمى ضيفه أتلتيكو مدريد (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، في الجولة 34 للدوري الإسباني لكرة القدم.

باغت ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو "الروخي بلانكوس" أصحاب الأرض بهدف سريع سجله في الدقيقة الأولى من بداية اللقاء.

ورد لاعب خط الوسط الشاب فران بيلتران (21 عاما) بهدف عالمي أحرزه في الدقيقة 49 بتسديدة "عالطاير" وضع الكرة في المقص الأيسر.

واكتفى أتلتيكو مدريد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 63 نقطة، ويحتل المركز الثالث في الدوري.

بينما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 36 نقطة، وانفرد بالمركز الخامس عشر على سلم ترتيب الليغا حتى الآن، بالنتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: وكالات