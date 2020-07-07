رونالدو والسلطان إبرا وجها لوجه الليلة

كشف مدربا فريقي يوفنتوس وميلان عن التشكيلة الأساسية لهما، لخوض المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء في الساعة (19:45) بتوقيت غرينيتش، وذلك ضمن الجولة 31 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسيبدأ ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، هذه المباراة الهامة ضد ضيفه فريق يوفنتوس "البيانكونيري"، على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو، بالتشكيلة الأساسية التالية التي يتقدمها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش:

بينما اختار ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيلة الأساسية التالية لفريق "السيدة العجوز" بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضد ضيفه ميلان "الروسونيري":

المصدر: "facebook/Juventus/ACMilan"