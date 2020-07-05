حبيب يخرج عن صمته بعد يومين من وفاة والده

علق المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA على وفاة والده المدرب عبدالمناف الذي توفي الجمعة الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "نوفستي" الروسية على قناتها في "تيلغرام" تعليق حبيب ردا على تعازي رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية أثناء تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير في قريته بجمهورية داغستان الروسية: "فعلنا كل ما في وسعنا، ومن المهم دائما أن نتذكر ذلك".

وشكر البطل الروسي قديروف على دعمه: "ليكن هذا حدثا يوحد شعوبنا.. شكرا لكم على مؤازرتكم، شكرا جزيلا".

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وفي وقت سابق من يوم الجمعة، توفى نورمحمدوف الأب البالغ 57 عاما بسكتة دماغية بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد، قبل أن ينقل جثمانه بالطائرة إلى محج قلعة، ومن ثم نقل إلى القرية التي كان يعيش فيها المدرب الراحل.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب الأرقام القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر:"ريا نوفستي"