شاهد.. ميلان يصعق لاتسيو بثلاثية في معقله

تغلب ميلان على مضيفه لاتسيو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل ثلاثية الضيوف كل من التركي هاكان كالهانغولو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش من ركلة جزاء والكرواتي أنتي ريبيتش في الدقائق 23 و34 و59 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة وصعد إلى المركز السادس، فيما تلقت آمال لاتسيو الوصيف باللحاق بيوفنتوس المتصدر ضربة قوية بعد أن تجمد رصيده عند 68 نقطة وبفارق 7 نقاط عن "السيدة العجوز" قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: RT