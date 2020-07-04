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يوفنتوس يعزز صدارته برباعية في شباك تورينو (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس يعزز صدارته برباعية في شباك تورينو (فيديو)
Gettyimages.ru
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حسم يوفنتوس "ديربي تورينو"، بفوز عريض بنتيجة 4-1 على ضيفه تورينو في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل رباعية يوفنتوس كل من الأرجنتيني باولو ديبالا والكولومبي خوان كوادرادو والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإيفواري كوفي جيجي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقائق 3 و29 و61 و87 على الترتيب، فيما سجل أندريا بيلوتي هدف تورينو الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبهذا الفوز، عزز يوفنتوس صدارته ورفع رصيده إلى 75 نقطة موسعا الفارق إلى 7 نقاط عن لاتسيو أقرب مطارديه والذي سيستضيف في وقت لاحق اليوم فريق ميلان العريق.

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في المقابل، توقف رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT

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