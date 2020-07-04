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شاهد.. رونالدو يفك عقدته مع يوفنتوس ويسجل هدفه الأول من ركلة حرة مع "السيدة العجوز"

الرياضة

شاهد.. رونالدو يفك عقدته مع يوفنتوس ويسجل هدفه الأول من ركلة حرة مع
Gettyimages.ru
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سجل البرتغالي كريتسيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي هدفه الأول من ركلة حرة مباشرة منذ انضمامه إلى "السيدة العجوز"، قادما من ريال مدريد صيف عام 2018.

وسجل رونالدو هدفه في الدقيقة الـ61 من المباراة التي تغلب فيها فريقه اليوم السبت على ضيفه تورينو بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رونالدو تمكن من التسجيل عن طريق ركلة حرة لأول مرة بقميص يوفنتوس، وفي المحاولة رقم 43 له من ركلات حرة.

ورفع النجم البرتغالي البالغ 35 عاما رصيد من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى 25 هدفا في وصافة ترتيب الهدافين خلف مهاجم لاتسيو شيرو إيموبيلي صاحب الصدارة بـ29 هدفا.

المصدر: RT

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