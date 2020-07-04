شاهد.. رونالدو يفك عقدته مع يوفنتوس ويسجل هدفه الأول من ركلة حرة مع "السيدة العجوز"

سجل البرتغالي كريتسيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي هدفه الأول من ركلة حرة مباشرة منذ انضمامه إلى "السيدة العجوز"، قادما من ريال مدريد صيف عام 2018.

وسجل رونالدو هدفه في الدقيقة الـ61 من المباراة التي تغلب فيها فريقه اليوم السبت على ضيفه تورينو بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

1 - Cristiano #Ronaldo has scored his first goal from a direct free-kick for Juventus with his 43rd attempt in all competitions. Unlocked. #JuveTorino — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 4, 2020

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رونالدو تمكن من التسجيل عن طريق ركلة حرة لأول مرة بقميص يوفنتوس، وفي المحاولة رقم 43 له من ركلات حرة.

Cristiano Ronaldo has scored his first free-kick for Juventus in a competitive game for the club.



The long, long wait is over. pic.twitter.com/hAh6hA7rY0 — Squawka Football (@Squawka) July 4, 2020

ورفع النجم البرتغالي البالغ 35 عاما رصيد من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى 25 هدفا في وصافة ترتيب الهدافين خلف مهاجم لاتسيو شيرو إيموبيلي صاحب الصدارة بـ29 هدفا.

المصدر: RT