محمد صلاح يختار "الأفضل" في ليفربول هذا الموسم

أكد النجم المصري محمد صلاح، أن زميله في ليفربول، جوردان هندرسون، يستحق جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية: "لو سألت عن أليسون سيختاره البقية، ولو سألت عن فيرجيل فان دايك سيختاره البقية، الكل يستحق بمن فيهم أنا، أرنولد قدم موسما رائعا، وكذلك هندرسون، لكنني سأختار هندرسون".

Jordan Henderson. An absolute legend of the club. pic.twitter.com/yWGVsU41KK — LFC Fans Corner (@LFCFansCorner) June 25, 2020

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وبرر صلاح اختياره : "سأختار هندرسون لأنه تواجد منذ ثماني أو تسع سنوات ومر بالكثير من الفترات الصعبة وتعرض للكثير من الانتقادات، كما إنه شخص جيد للغاية، وهائل، والجميع يحبونه كقائد".

وحقق صلاح رابع ألقابه مع "الريدز" بعدما توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة التاسعة عشرة فى تاريخه بعد غياب 30 عاما، بعد خسارة منافسه المباشر فريق مانشستر سيتي، مساء الخميس الماضى، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2–1.

المصدر: "وكالات"