صلاح: التتويج بالدوري الإنجليزي إنجاز رائع لا يوصف بالكلمات (فيديو)

وصف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليغ" الغائب عن خزائن "الريدز" منذ 30 عاما، وصفه بالشعور الرائع.

وقال "الفرعون" في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "إنه شعور لا يصدق أن تفوز ببطولة كهذه. التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب سنوات طويلة، أمر استثنائي بالنسبة للنادي والمدينة، لا يمكنني أن أصف ذلك بالكلمات، فمن الصعب أن أعبر عن شعوري".

وأضاف النجم المصري: "عندما انضممت لليفربول، قلت أنني أريد الفوز بالدوري الإنجليزي، أنه أول شيء في رأسي، أريد الفوز به وبدوري أبطال أوروبا. وقتها خيروني بينهما، ولكن الآن وبعد الفوز بهما يمكنني أن أقول إنني سأختار كليهما!".

"It's an unbelievable feeling for everybody and for all the fans around the world." ❤️



Watch our @MoSalah exclusive, as he talks through what it means to win the @premierleague title with the Reds 🤩 — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 30, 2020

وأضاف صلاح: "أستطيع أن أقول الآن بعد فوزنا بالدوري الإنجليزي، أنه شيء آخر بالنسبة للمدينة، الجميع مهووسون بالدوري الإنجليزي وبما حققناه. إنه شعور لا يصدق للجميع، لجميع مشجعي ليفربول في جميع أنحاء العالم. بدون دعمهم، لم نكن لنتمكن من فعل شيء، لقد قاموا بعمل رائع، وكذلك فعل اللاعبون، إنه شعور رائع، لا أستطيع أن أشرح ذلك بالكلمات".

"Liverpool, this is for you!" ❤️



A feature with @MoSalah, that you won't want to miss 🙌🔴 — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 30, 2020

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وأصبح صلاح (هداف البريميرليغ في الموسمين الأخيرين) هذا الموسم، أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر على مدار 3 مواسم متتالية، منذ روبي فاولر في التسعينيات.

يذكر أن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه مبكرا، الأسبوع الماضي، بعد خسارة ملاحقه نادي مانشستر سيتي أمام تشيلسي 2-1 في الجولة الـ31 من المسابقة.

المصدر: LFC/twitter