 
مباشر

شاهد.. صلاح وزملاؤه يحتفلون بلقب "البريميرليغ" خلال التدريبات (فيديو)

الرياضة

شاهد.. صلاح وزملاؤه يحتفلون بلقب
LFC/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o7g8

نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، فيديو لاحتفال لاعبيه خلال التدريبات اليوم الاثنين، بتحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن "الريدز" منذ 30 عاما.

وتجمع لاعبو ليفربول في مقر التدريبات قبل بدايتها، وحمل كل اثنين لافتة صفراء مكتوب عليها "أبطال 2019-2020".

وظهر المصري محمد صلاح هداف الدوري في الموسمين الأخيرين يحمل "لافتة الأبطال" مع زميله الكرواتي ديان لوفرين.

إقرأ المزيد
ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ 30 عاما!
ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ 30 عاما!

يذكر أن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه مبكرا، الأسبوع الماضي، بعد خسارة ملاحقه نادي مانشستر سيتي أمام تشيلسي 2-1 في الجولة الـ31 من المسابقة.

المصدر: LFC/twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا