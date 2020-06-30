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روما يعلن تمديد إعارة مخيتاريان

الرياضة

روما يعلن تمديد إعارة مخيتاريان
Globallookpress Fabio Rossi/As Roma/Lapresse.Lap
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أعلن نادي روما الإيطالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، بقاء الأرميني هنريك مخيتاريان، لاعب الفريق المعار من نادي آرسنال الإنجليزي، ضمن صفوف "الذئاب" حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر روما، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن النادي توصل لاتفاق مع آرسنال، على بقاء مخيتاريان ضمن صفوف "الذئاب" حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار البيان إلى أن النادي الإيطالي توصل لاتفاق مبدئي مع "المدفعجية"على بقاء مخيتاريان لنهاية الموسم المقبل أيضا.

وقال مخيتاريان في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لروما: "أنا سعيد للغاية، سعيد لتمديد إقامتي هنا، لأنه مازال لدي أشياء لم أحققها بعد وأريد تحقيقها وأتطلع إليها".

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وشارك مخيتاريان في 19 مباراة مع "الذئاب" هذا الموسم، تمكن فيها من تسجيل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات

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