روما يعلن تمديد إعارة مخيتاريان

أعلن نادي روما الإيطالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، بقاء الأرميني هنريك مخيتاريان، لاعب الفريق المعار من نادي آرسنال الإنجليزي، ضمن صفوف "الذئاب" حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر روما، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن النادي توصل لاتفاق مع آرسنال، على بقاء مخيتاريان ضمن صفوف "الذئاب" حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار البيان إلى أن النادي الإيطالي توصل لاتفاق مبدئي مع "المدفعجية"على بقاء مخيتاريان لنهاية الموسم المقبل أيضا.

⚡️ L’#ASRoma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di @HenrikhMkh fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 30, 2020

وقال مخيتاريان في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لروما: "أنا سعيد للغاية، سعيد لتمديد إقامتي هنا، لأنه مازال لدي أشياء لم أحققها بعد وأريد تحقيقها وأتطلع إليها".

إقرأ المزيد

وشارك مخيتاريان في 19 مباراة مع "الذئاب" هذا الموسم، تمكن فيها من تسجيل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات