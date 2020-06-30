رسميا.. إنتر ميلان يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل (فيديو وصور)
كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن تصميم قميصه الأساسي الجديد الذي سيرتديه لاعبو "الأفاعي" خلال الموسم المقبل.
👕 | ها هو— إنتر (@Inter_ar) June 30, 2020
قميصنا لموسم 2020-21
😍 لا يمكننا الانتظار لرؤية النيراتزوري يرتديه!#MadeOfMilano#Nike#FirstKitpic.twitter.com/ufyY2B03RG
ويتزين القميص الجديد لإنتر ميلان كالعادة بالخطوط السوداء والزرقاء، لكنها ستأتي بشكل متعرج هذه المرة.
👕| قميص— إنتر (@Inter_ar) June 30, 2020
مدينتنا. حلمنا. مستقبلنا. مصنوعة لكسر الحواجز.#MadeOfMilano#Nike#FirstKitpic.twitter.com/i3g56Wat5Z
وقال "النيراتزوري" في بيان رسمي: "القميص مستوحى من العمل الرائد لمصممي مدينة ميلانو في فترة الثمانينيات. يحتفل القميص الجديد لإنتر بالمدينة من خلال جمال مذهل يرمز للهوية المشتركة للنادي والأشخاص الذين يمثلهم".
📸 | القميص الجديد— إنتر (@Inter_ar) June 30, 2020
تكريم لمدينة ميلان، قميص مستوحى من الحركة الفنية في الثمانينات. نقدم لكم قميصنا الجديد 👇#MadeOfMilano#Nike#FirstKitpic.twitter.com/hIylJM4iPU
المصدر: وكالات