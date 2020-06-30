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رسميا.. إنتر ميلان يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل (فيديو وصور)

الرياضة

رسميا.. إنتر ميلان يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل (فيديو وصور)
AFP
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كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن تصميم قميصه الأساسي الجديد الذي سيرتديه لاعبو "الأفاعي" خلال الموسم المقبل.

ويتزين القميص الجديد لإنتر ميلان كالعادة بالخطوط السوداء والزرقاء، لكنها ستأتي بشكل متعرج هذه المرة.

وقال "النيراتزوري" في بيان رسمي: "القميص مستوحى من العمل الرائد لمصممي مدينة ميلانو في فترة الثمانينيات. يحتفل القميص الجديد لإنتر بالمدينة من خلال جمال مذهل يرمز للهوية المشتركة للنادي والأشخاص الذين يمثلهم".

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المصدر: وكالات

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