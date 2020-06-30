ليفربول يخسر مدافعه حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة (صورة)

كشف قلب الدفاع الكاميروني، جويل ماتيب، اليوم الثلاثاء، أن الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق من الشهر الحالي، ستبعده حتى نهاية الموسم عن فريقه ليفربول المتوج مؤخرا بطلا للبريميرليغ.

وقال الدولي الكاميروني لـ الموقع الإلكتروني لناديه : "لن أعود هذا الموسم الى أرض الملعب، لكن في الموسم المقبل، آمل في أن أتمكن من مساعدة الفريق مباشرة من البداية".

Joel Matip has revealed he expects to miss the remainder of the season due to a foot injury. — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 30, 2020

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وتعرض ماتيب البالغ 28 عاما لإصابة في القدم خلال مباراة "الريدز" ضد جاره إيفرتون والتي انتهت بالتعادل السلبي في الـ21 من يونيو، وكانت الأولى للفريق بعد استئناف الدوري عقب توقفه قرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وغاب ماتيب بعد ذلك عن الفوز الكبير على كريستال بالاس برباعية نظيفة في الجولة الـ31 من الدوري، والذي مهد للنادي الأحمر الحصول على لقب الدوري للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما، قبل أن يُحسم بعد سقوط مطارده المباشر وبطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي أمام مضيفه تشيلسي 1-2.

وتتبقى سبع مباريات لليفربول من موسم 2019-2020 في الدوري، أولها بعد غد الخميس في ضيافة مانشستر سيتي.

وانضم ماتيب إلى صفوف ليفربول في عام 2016 قادما من شالكه الألماني، وبات في عهد المدرب الألماني يورغن كلوب يشكل ثنائيا محوريا في قلب دفاع ليفربول مع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وعانى الكاميروني من الإصابات هذا الموسم، واكتفى بخوض 13 مباراة مع فريقه في مختلف المسابقات.

المصدر: أ ف ب