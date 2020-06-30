بعد يومين من وفاة والدته بكورونا.. مدرب كرة قدم مصري يتوفى بالفيروس (صور)
توفي محمد علوش، اللاعب السابق لفريق طنطا وطلائع الجيش، والمدير الفني الحالي لفريق عثماثون طنطا، الذي ينشط في الدرجة الثالثة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقبل وفاة علوش بيومين نعى والدته التي توفيت متأثرة بإصابتها بكورونا.
ونعى نادي طنطا الرياضي وفاة علوش حيث كتب على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون وقطاع كرة القدم ينعون بمزيد من الحزن والأسى، أحد لاعبي النادي المخلصين، المغفور له بإذنه تعالى، كابتن محمد علوش.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته".
تم النشر بواسطة Tanta SC في الأحد، ٢٨ يونيو ٢٠٢٠
ينعى والدته ويودعها ويلتحق بها بعد يومين ..— جبار غانم (@Gr8xAm) June 29, 2020
رحمتك ربي ..
انا لله وانا اليه راجعون
المصري الكابتن محمد علوش مدرب السماوة السابق في ذمة الله لإصابته بفايروس كورونا pic.twitter.com/2LdwKgwZRX
بعدما ودع والدته منذ يومين ..توفى الكابتن محمد علوش مدير فنى عثماثون طنطا اليوم ..نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة— Amir Azmy (@AmirAzmy19) June 29, 2020
إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/77sSwY82yt
المصدر: وكالات