وفاة بطل بيلاروس في رفع الأثقال بفيروس كورونا (فيديو وصور)

توفي سيرغي كوزنيتسوف بطل بيلاروس في رفع الأثقال متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عن عمر 39 عاما.

ونشرت أولغا زوجة كوزنيتسوف عددا من الصور لزوجها الراحل عبر حسابها في "إنستغرام"، وأرفقتها برسالة مؤثرة كتبت فيها: "ذكراك ستبقى مؤبدة يا حبيبي، ستبقى دائما في قلوبنا رقم واحد: أفضل زوج وأفضل أب وأفضل ابن وأفضل رياضي".

ودخل كوزنيتسوف إلى المستشفى في السابع من يونيو الجاري بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، وبعد الفحوص الطبية تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي الـ15 من يونيو زادت حالة كوزنيتسوف سوءا فتم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة حيث وصل بجهاز تنفس اصطناعي ليزوده بالأوكسجين، ولكنه فارق الحياة أمس الأول بسبب قصور في وظائف القلب.

ونشر أصدقاء كوزنيتسوف العديد من الفيديوهات والصور التي توثق إنجازاته أبرزها عندما حقق رقما قياسيا في بلاده برفعه 252.5 كغ.

Чемпион Белоруссии по пауэрлифтингу умер от коронавируса. Он поднимал 252,5 кг лежа 😥



➡ https://t.co/dEMxuiTQKopic.twitter.com/lmbmH2HS4l — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 29, 2020

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المصدر: eurosport.ru