كلوب يكشف خطة ليفربول في سوق الانتقالات القادم

يعتقد المدرب الألماني، يورغن كلوب، أن فريقه ليفربول الإنجليزي، لا يحتاج إلى إنفاق "الملايين" لتعزيز تشكيلته "القوية" في فترة الانتقالات.

وقال كلوب إن الانتقالات المقبلة من المرجح ألا تشهد العديد من الصفقات مثل السنوات الماضية، وذلك بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على الأندية.



وأبلغ كلوب الصحفيين: "ترك كوفيد أثره على الجانبين داخل اللعبة وخارجها، وهذا أمر طبيعي، ومن غير المرجح أن يكون هذا الصيف مليئا بالانتقالات في العالم".



وأضاف: "ليس لدينا 11 لاعبا أساسيا، بل أقول لدينا 16 أو 17 لاعبا يتمكنون من اللعب على المستوى ذاته، لكن علينا الاستفادة من ذلك، بنسبة 100%".

مشيرا إلى انه "لا يمكننا إنفاق الملايين والملايين والملايين لمجرد أننا نرغب في ذلك، أو نعتبر أن ذلك أمرا جيدا للقيام به".

Jurgen Klopp gives clue over Liverpool’s transfer plans: https://t.co/WMFURfKcXQ — LFC News (@LFCNewsApp) June 30, 2020

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واستقطب كلوب خلال عهده غالبية النجوم الذين صنعوا انتصارات ليفربول، من المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانيه، إلى الهولندي فيرجل فان دايك، وغيرهم.



وأكمل: "المشكلة أنه مع وجود تشكيلة قوية كيف سيمكن تدعيم التشكيلة القوية في سوق الانتقالات؟"



وتابع المدرب الألماني: "يحتاج المرء إلى أن يكون مبتكرا.. نحاول البحث عن حلول داخلية، ولا يزال هناك الكثير منها، فلدينا ثلاثة أو أربعة لاعبين بوسعهم قطع خطوات كبيرة".

وكانت التقارير ترجح تعاقد ليفربول هذا الصيف مع المهاجم، تيمو فيرنر، من لايبزيغ الألماني، قبل أن يختار الأخير الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأوردت التقارير أن ليفربول آثر عدم دفع المبلغ المطلوب من النادي الألماني، والمقدر بـ60 مليون يورو.

وحسم ليفربول الأسبوع الماضي لقب "البريميرليغ" بعد خسارة مطارده المباشر وبطل الموسمين الماضيين، مانشستر سيتي، أمام مضيفه تشيلسي بنتيجة 1-2.

وبعد انجازه القياسي بالتتويج، مع تبقي 7 مراحل على نهاية الموسم، يأمل "الريدز" في كسر الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط خلال الموسم (100) الذي حققه سيتي في 2017-2018.

المصدر: "أ ف ب"