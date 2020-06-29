كلوب يوجه رسالة تنبيه لمشجعي ليفربول

حض المدرب الألماني، يورغن كلوب، مشجعي فريقه ليفربول على الانتظار من أجل الاحتفالات الجماعية بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.

ونشر كلوب رسالة مفتوحة إلى المشجعين في صحيفة "ليفربول إيكو"، أكد فيها أن طريقة الاحتفال "لم ترق لي".

وتابع: "أنا إنسان وشغفكم هو أيضا شغفي، لكن الآن من المهم ألا نقيم مثل هذه التجمعات العامة".

مضيفا: "نحن ندين بعدم القيام بذلك (الاحتفالات) إلى الأشخاص الأكثر ضعفا (على الصعيد الصحي) في مجتمعنا، إلى العاملين في المجال الصحي الذين قدموا الكثير (...)، وإلى الشرطة والسلطات المحلية التي تساعدنا".

وتجمع الآلاف من مشجعي النادي الأحمر مرارا وفي أكثر من منطقة من المدينة خلال الأسبوع الماضي، بعدما حسم الفريق لقب البطولة المحلية لصالحه للمرة الأولى منذ العام 1990.

He really is a class act. Got nothing but admiration and respect for Jürgen Klopp. 👏🏻👏🏻https://t.co/uhWL5vYpSQ — Gary Lineker (@GaryLineker) June 29, 2020

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لكن الاحتفالات شابها عدم احترام قواعد التباعد الاجتماعي المطبقة خلال هذه الفترة للحد من تفشي الفيروس، إضافة إلى مناوشات مع الشرطة وترك النفايات في أماكن عامة.

وشدد كلوب على أنه "لو كانت الأمور مختلفة، لكان الأحب إلى قلبي أن نحتفل معا، أن ننظم مسيرة تكون أكبر من تلك التي أقمناها بعد لقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، لنتمكن جميعا من أن نتشارك هذه اللحظة المميزة، لكن ذلك ليس ممكنا".

وأكد أنه: "عندما يصبح الوقت مناسبا، سنحتفل (...) سنستمتع بهذه اللحظة ونصبغ المدينة باللون الأحمر، لكن في الوقت الراهن، أرجوكم أن تبقوا في منازلكم قدر الإمكان".

ولقيت احتفالات المشجعين انتقادات من السلطات المحلية، إذ اعتبر رئيس بلدية ليفربول، جو أندرسون، أنها تسببت بـ "تركيز سلبي" عليها.

من جهتها، أفادت الشرطة عن أضرار بقيمة عشرة آلاف جنيه إسترليني (12 ألف دولار) في مبنى "ليفر" الشهير، بعدما طالت مفرقات نارية أطلقها المشجعون المحتفلون، إحدى شرفاته.

ووجهت تهمة التسبب بأضرار لمشجع يبلغ 19 عاما، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الاثنين.

وحسم ليفربول لقب موسم 2019-2020 الأسبوع الماضي، بخسارة مطارده المباشر وبطل الموسمين الماضيين، مانشستر سيتي، أمام تشلسي 1-2، مع تبقي سبع مراحل على النهاية.

المصدر: "أ ف ب"