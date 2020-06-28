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بسبب الاحتفالات.. ليفربول مهدد بعدم اللعب على "أنفيلد"

الرياضة

بسبب الاحتفالات.. ليفربول مهدد بعدم اللعب على
Reuters CARL RECINE
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يواجه ليفربول الإنجليزي إمكانية منعه من خوض باقي مباريات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على ملعب "أنفيلد"، ما لم يتوقف مشجعوه عن إقامة الحفلات في الشوارع.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي "الريدز" انضم إلى شرطة ميرسيسايد وعمدة المدينة في إدانة بعض المشجعين بسبب السلوك "غير المقبول"، الذي "خاطر بالسلامة العامة" حيث اقتحم الآلاف مركز المدينة، على الرغم من التحذيرات المتكررة بشأن انتشار فيروس كورونا، إلى جانب عمليات طعن. 

وأضرم عدد من المشجعين النيران في أحد المباني الشهيرة يوم الجمعة وإسقاط أطنان من القمامة أثناء احتفالهم بأول لقب للنادي منذ 30 عاما.

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وأشارت الصحيفة، إلى إصدار بيان من قبل الشرطة ومجلس المدينة، حثوا فيه جماهير ليفربول على إيقاف الإحتفالات، خاصة وأن المدينة لا تزال فى أزمة بسبب تفشي فيروس كوفيد-19، والخوف من دخول موجة ثانية من تفشي الفيروس.

ونجح رفاق النجم المصري محمد صلاح، فى إستعادة لقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990.

وتوج ليفربول باللقب رسميا، الخميس الماضي، بعد خسارة منافسه المباشر مانشستر سيتي، أمام مضيفه تشيلسي، بنتيجة 2–1. 

المصدر: thesun

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