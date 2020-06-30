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شاهد.. أومتيتي يسجل هدفا ساحرا بالكعب

الرياضة

شاهد.. أومتيتي يسجل هدفا ساحرا بالكعب
Globallookpress Panoramic
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خطف الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة الإسباني، الأنظار في تدريبات البارسا، قبل المواجهة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري.

وسجل الفرنسي أومتيتي، البالغ 26 عاما، هدفا خرافيا بالكعب أثناء تدريبات فريقه.

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وأعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه استعدادا للمباراة اليوم في قمة الجولة من الليغا.
وشهدت قائمة برشلونة تواجد ليونيل ميسي قائد الفريق على رأسها، بالإضافة إلى المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:
تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، أرتور ميلو، سواريز، ميسي، نيتو، لينغليه، غريزمان، جونيور فيربو، خوردي ألبا، برايثوايت، سيرخي روبيرتو، فيدال، أومتيتي، إناكي بينا، ريكي بوتش، كولادو، أنسو فاتي، أراخو، مونشو.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وأتلتيكو على ملعب "كامب نو"، ويسعى برشلونة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب للعام الثالث على التوالي.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد برصيد 71 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

المصدر: twitter\FCBarcelona

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