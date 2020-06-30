 
مباشر

بنزيما يخلف ثنائي برشلونة بقائمة الأهداف

الرياضة

بنزيما يخلف ثنائي برشلونة بقائمة الأهداف
Globallookpress Joan Valls
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o7if

قاد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني فريقه لخطف 3 نقاط ثمينة أمام إسبانيول بفضل أداء رائع رفقة زميله البرازيلي كاسيميرو الذي أحرز هدف الفوز ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري.

ووفقا لما نشرته شبكة "أوبتا"الخاصة بالأرقام والإحصاءات، فإن اللاعب الفرنسي رفع رصيده من التمريرات الحاسمة هذا الموسم إلى 10 بكل المسابقات، بعد التمريرة الساحرة بالكعب، التي قادت فريقه للفوز على إسبانيول 1-0، يوم الأحد.

وأضافت الشبكة أن بنزيما يحتل المركز الثالث ضمن أكثر الهدافين والصانعين هذا الموسم في إسبانيا، خلف ثنائي برشلونة، ليونيل ميسي ولويس سواريز.

إقرأ المزيد
شاهد.. تمريرة بنزيما الذكية تقوده لرقم مميز
شاهد.. تمريرة بنزيما الذكية تقوده لرقم مميز

ونجح بنزيما في تسجيل 22 هدفا وصناعة 10 بكل المسابقات مع "المرينغي" هذا الموسم، فيما سجل ميسي 26 هدفا وصنع 21، وفي رصيد سواريز 16 هدفا وصنع 12.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب فرق الدوري الليغا برصيد 71 نقطة، متجاوزا بفارق نقطتين الغريم التقليدي، برشلونة الوصيف.

المصدر: twitter\OptaJose

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا