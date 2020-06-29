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شاهد.. تمريرة بنزيما الذكية تقوده لرقم مميز

الرياضة

شاهد.. تمريرة بنزيما الذكية تقوده لرقم مميز
Reuters Vincent West
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مرر كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد كرة بكعب القدم بطريقة ساحرة إلى كاسيميرو ليسجل ويقود فريقه للفوز 1-0 على إسبانيول الأحد ووسع الفارق إلى نقطتين في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق الفرنسي رقما جديدا في مسيرته مع الفريق الملكي من حيث عدد صناعة الأهداف مع الفريق، ووفقا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصاءات، فإن هذا "الأسيست" هو رقم 117 لـ بنزيما مع ريال مدريد بمختلف المسابقات، منذ انضمامه للفريق صيف عام 2009.

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وقال بنزيما، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كانت مباراة جيدة، وأهم شيء هو الهدف، وكاسيميرو استغل تمريرتي له بشكل جيد، ونحن سعداء للغاية".

وأضاف: "الأسيست بالكعب؟ أرى كرة القدم بهذه الطريقة، وكنت أعرف أن كاسيميرو قادم من الخلف، فمررت له".

وتصدر ريال مدريد ترتيب فرق الدوري بعد هذا الفوز بـ 71 نقطة، متجاوزا بفارق نقطتين الغريم التقليدي برشلونة، الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه سيلتا فيغو 2-2، في المباراة التي جمعتهما السبت.

المصدر: OptaJose

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