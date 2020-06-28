شاهد.. ريال مدريد ينتزع عرش صدارة "الليغا" من تحت برشلونة بهدف برازيلي

استعاد فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، من بوابة برشلونة، على حساب مضيفه إسبانيول بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليغا.

ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره للاعبه البرازيلي كاسيميرو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "باور 8" في مدينة برشلونة.

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ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 71 نقطة، واعتلى صدارة ترتيب الدوري، متجاوز بفارق نقطتين الغريم التقليدي برشلونة، الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه سيلتا فيغو (2-2)، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على ملعب "بالايدوس"، في مدينة فيغو.

في المقابل، توقف رصيد إسبانيول عند 24 نقطة، ويقبع في المركز العشرين الأخير في جدول ترتيب "الليغا".

المصدر: RT