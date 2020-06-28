شاهد.. هدف "عالطاير" بعد 3 تمريرات من دون أن تلامس الكرة الأرض وبمشاركة حارس المرمى

أحرز مهاجم فريق فياريال، جيرارد مورينو، هدفا رائعا في مرمى ضيفه فالنسيا (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشتت أحد لاعبي فالنسيا كرة بعد ضربة حرة مباشرة للخصم ودربكة في منطقة جزاء، لتصل إلى حارس مرمى فياريال سيرخيو أسينخو، الذي أعادها طويلة لأحد زملائه على مشارف منطقة جزاء، ليلعبها الأخير بدوره للمهاجم جيرارد مورينو، الذي وضعها في الشباك بتسديدة "عالطاير".

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وسجل مورينو هدف الأمان الثاني لأصحاب الأرض "الغواصات الصفراء"، بعد أن افتتح زميله المهاجم باكو ألكاسير، التسجل مبكرا في الدقيقة 14 من انطلاق صافرة البداية للقاء، الذي أقيم في ملعب "لا سيراميكا" بمدينة فياريال.

وقفز فياريال بعد هذا الفوز إلى المركز الرابع، برصيد 51 نقطة، وأنعش آماله في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر: RT