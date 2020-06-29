يوفنتوس يجدد عقدي بوفون وكيليني لعام واحد (صور)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي اليوم الاثنين، تجديد عقد نجميه، حارس المرمى جانلويجي بوفون و"صخرة" الدفاع جورجيو كيليني، لمدة عام حتى 2021.

السيدات والسادة .. إليكم هذه الأنباء السارة



يُسعدنا أن نُعلن عن توقيع كل من @gianluigibuffon و @chiellini على عقد لمدة عام مع النادي ✍️❤️⚪⚫#فورزا_يوفيpic.twitter.com/HsLSCivjRd — JuventusFC (@Juventusfcar) June 29, 2020

وكتب يوفنتوس عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "نبأ رائع: جدد جانلويجي بوفون وجورجيو كيليني عقديهما مع يوفنتوس لعام إضافي".

مع البيانكونيري من البداية وحتى النهاية



طالعوا المزيد من التفاصيل عن تجديد تعاقد بوفون وكيليني : https://t.co/0sJ8CQmLsc#فورزا_يوفي — JuventusFC (@Juventusfcar) June 29, 2020

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ويعتبر بوفون البالغ 42 عاما وكيليني البالغ 35 عاما من ركائز "السيدة العجوز"، حيث يحتفل الأول العام المقبل بمرور 20 عاما على انضمامه إلى الفريق آتيا من بارما، بينما التحق كيليني بيوفنتوس قادما من فيورنتينا عام 2005.

وحاز بوفون في صفوف يوفنتوس على لقب الدوري المحلي تسع مرات، وكأس إيطاليا أربع مرات، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الإيطالي المتوج بلقب كأس العالم عام 2006 في ألمانيا.

وبقي بوفون قائدا ليوفنتوس لسنوات، قبل أن تُنقل الشارة إلى كيليني لدى انتقال الحارس إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لموسم 2018-2019.

وأمضى بوفون موسما واحدا في باريس، قبل أن يعود إلى فريقه حيث يلعب حاليا احتياطيا للبولندي فويتشيك تشيشني.

وخاض بوفون في 18 ديسمبر، مباراته الرقم 647 في "الكالتشيو"، معادلا الرقم القياسي الذي يحمله أسطورة ميلان المدافع باولو مالديني. وحقق بوفون الرقم مع ناديي يوفنتوس (479 مباراة) وبارما الذي دافع عن ألوانه حتى العام 2001.

وكانت تلك المباراة الأخيرة لبوفون مع يوفنتوس هذا الموسم في الدوري، علما بأنه خاض 13 مباراة في مختلف المسابقات، آخرها نهائي كأس إيطاليا الذي خسره فريقه أمام نابولي بركلات الترجيح في وقت سابق هذا الشهر.

أما كيليني، فأحزر لقب الدوري المحلي مع يوفنتوس ثماني مرات، علما بأنه غاب عن صفوفه لغالبية هذا الموسم بسبب إصابة في الركبة.

المصدر: أ ف ب