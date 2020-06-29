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رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل لاعبه

الرياضة

رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل لاعبه
Globallookpress imago sportfotodienst
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الاثنين، رحيل لاعب الفريق، سيموني موراتوري، لينضم بشكل رسمي إلى صفوف أتالانتا، وبداية من الموسم الجديد.

وذكر يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، أن النادي وافق على بيع سيموني موراتوري، لاعب الوسط الشاب، لينضم إلى أتالانتا في صفقة نهائية بلغت قيمتها 7 ملايين يورو تدفع على 4 سنوات مالية.
وأشار البيان إلى أن يوفنتوس سيحصل على 6.8 مليون يورو، بعد خصم النفقات الإضافية.
وبذلك سينتقل اللاعب البالغ 22 عاما، من صفوف "السيدة العجوز"، بعدما تألق كقائد لفريق الشباب تحت 23 عاما في الموسمين الماضيين.

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ويستطيع سيموني اللعب أيضا كمدافع، لكن مركزه المفضل هو خط الوسط، ولم يحظ بفرصة مع الفريق الأول، حيث شارك في دقيقة واحدة فقط خلال فوز فريقه أمام باير ليفركوزن الألماني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وضد ليتشي بمنافسات الدوري الإيطالي.

المصدر:juventus.com

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