أول تعليق لإدارة إنتر ميلان على إمكانية التعاقد مع المغربي حكيمي

أكد الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، بيبي ماروتا، أمس الأحد، أن صفقة انتقال المدافع المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد إلى ناديه أوشكت على الانتهاء.

وقال ماروتا لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "يعتزم ملاك نادي إنتر الاستمرار في شراء اللاعبين المميزين.. أؤكد أننا في مفاوضات متقدمة لضم حكيمي.. قام المدير الرياضي للنادي بعمل ممتاز، وعلينا الآن إنهاء الصفقة".

وأكمل: "غدا (اليوم الاثنين)، سيكون يوما مهما بشأن إتمام صفقة التعاقد مع حكيمي، أنا متفائل".

وأشار ماروتا إلى أن العمل الذي قام به فريقه على مدى الشهرين الماضيين سيحقق نتائج لاحقة.

وربطت تقارير إعلامية عدة، الدولي المغربي حكيمي، الذي انتهت فترة إعارته من ريال مدريد إلى بوروسيا دورتموند مع نهاية الدوري الألماني الأسبوع الماضي، ربطته بالانضمام لإنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 40 مليون يورو.

وتطور حكيمي بشكل كبير مع دورتموند، منذ انضمامه إليه على سبيل الإعارة في العام 2018، حتى أنه بات الآن واحدا من أفضل الأظهرة في العالم.

ويرتبط حكيمي، بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى العام 2022، لكن صاحب الـ21 عاما، يرفض العودة إلى الفريق الملكي والجلوس على مقاعد البدلاء.

المصدر: sports.ru