شاهد.. مدينة ليفربول تعيش ليلة "مجنونة" بعد تحقيق حلم طال انتظاره 30 عاما

عمت احتفالات ضخمة مدينة ليفربول بعد الإعلان عن تتويج "الريدز" بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد انتظار طويل، لأول مرة منذ عام 1990.

وخرجت جماهير ليفربول إلى الشوارع بعد انتهاء مباراة فريق تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي (2-1)، التي جمعتهما يوم الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن، ضمن منافسات الجولة 31 من "البريمير ليغ".

Scenes at Anfield after Liverpool's first Premier League title win in 30 years. 💥



(📹: @footballdaily) pic.twitter.com/eRu7iCQgvi — Tim and Sid (@timandsid) June 25, 2020

Liverpool fans celebrating the league title 🏆



SCENES 👏 🔴 pic.twitter.com/297MMGuxP3 — Football Daily (@footballdaily) June 25, 2020

Party outside Anfield as Liverpool crowned #champions of England pic.twitter.com/dXqFI0uUd5 — Tom Munns (@TomMunns1) June 25, 2020

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وحسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول مبكرا، قبل سبع جولات من نهاية الدوري، بعد أن أصبح "الريدز" المتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 86 نقطة، بعيدا عن متناول مانشستر سيتي الذي توقف رصيده عند 63 نقطة، وفَقَدَ رسميا لقب بطل "البريمير ليغ".

المصدر: RT