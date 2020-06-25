شاهد.. ردة فعل لاعبي ليفربول على مباراة تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي

تابع لاعبو فريق ليفربول على أحر من الجمر مباراة تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي (2-1)، التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وعمت فرحة عارمة لاعبي ليفربول، المدافع الهولندي فيرجل فان دايك والحارس البرازيلي أليسون بيكر واللاعب أليكس أوكسليد-تشامبرلين، بعد أن أحرز البرازيلي ويليان هدف الفوز الثاني "للبلوز"، في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.

The Liverpool boys reacting to Willian slotting his penalty against Manchester City, handing them the Premier League title 💪😆#PLpic.twitter.com/ob0jLLEj1a — SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) June 25, 2020

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المصدر: RT