تغيير اسم ملعب رياضي في بغداد إلى "ملعب الساحر أحمد راضي"

غيرت إدارة نادي الكرخ الرياضي العراقي اسم ملعبها (نادي الكرخ) ببغداد إلى "ملعب الساحر أحمد راضي"، نسبة إلى اسم النجم العراقي الذي توفي مؤخرا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مراسل RT، اليوم الخميس، إن "إدارة النادي قررت تغيير الاسم تخليدا لاسم النجم العراقي أحمد راضي، الذي لعب في سنوات سابقة ضمن صفوف الفريق".

وتوفي راضي في مستشفى النعمان ببغداد، فجر الأحد الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرين، مما حال دون تمكنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته.

المصدر: RT