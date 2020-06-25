هولندا تسمح بعودة المشجعين إلى الملاعب ولكن بشرط يصعب تحمله!

حددت رابطة الدوري الهولندي لكرة القدم، الــ12 من سبتمبر المقبل، موعدا لاستئناف موسم 2020/2021، مع إمكانية السماح لعودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب، ولكن بشرط.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اليوم الخميس، أنه سيسمح لعدد محدود من المشجعين بحضور مباريات الدوري المحلي، مشددا على شرط "أن الهتاف والصياح سيكون محظورا في المدرجات، لأن ذلك سيزيد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بين المشجعين"، حسب قوله.

وأضاف: "إذا كان المشجعون يغنون ويصرخون، فإن احتمال الإصابة بفيروس كورونا سيكون مرتفعا للغاية.. رأينا هذا في مباراة بيرغامو"، في إشارة إلى المواجهة التي جمعت أتلانتا الإيطالي وضيفه فالنسيا الإسباني، يوم 19 فبراير الماضي، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث رصدت إصابات عديدة في صفوف المشجعين الإيطاليين، والتي كانت أحد أبرز أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وستكون مواجهة المنتخب الهولندي ضد ضيفه البولندي، يوم 4 سبتمبر المقبل، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، الأولى التي ستقام في هولندا مع التدابير التقييدية الجديدة.

وسيكون من الصعب على الجماهير العاشقة لكرة القدم والمعتادة على التشجيع بصخب، الالتزام بالتعليمات والتدابير الجديدة، لا سيما وأن الكثير من المشجعين، يعتقدون أن الهتاف والصياح وغناء الأهازيج، هي من يصنع الفرحة في المدرجات قبل أن يصنعها اللاعبون على أرضية الملعب.

المصدر: matchtv.ru+ RT